Минэкономики предложило механизм контроля за иностранными инвестициями

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обнародовало для общественного обсуждения проект закона "Об оценке влияния иностранных инвестиций на национальные интересы и безопасность". Текст документа размещен на сайте министерства.

Как отмечается в пояснительной записке, проектом закона предлагается урегулировать отношения, связанные с осуществлением иностранных инвестиций путем заключения соглашений в отношении предприятий, имеющих стратегическое значение, и внедрить прозрачную и эффективную систему оценки влияния таких инвестиций на национальные интересы и безопасность государства.

Законопроектом предлагается создать Межведомственную комиссию по вопросам оценки влияния иностранных инвестиций. Комиссия получит право согласовывать или не согласовывать договоры об инвестициях в стратегические сферы.

"В случае отказа в согласовании сделок по осуществлению иностранных инвестиций в стратегических сферах иностранный инвестор воздерживается от дальнейших действий, связанных с совершением сделок", - говорится в тексте закона.

В то же время министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что законопроект касается рынка земли.

"Министерство экономики подготовило законопроект о скрининге инвестиций обнародован на сайте. Это механизм контроля за инвестициями в Украину. Он будет также использоваться для того, чтобы иностранцы не покупали землю. Это также касается контроля и мониторинга покупки земли или инвестиций в Украину лиц с двойным гражданством", - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее министр развития экономики Тимофей Милованов заявил, что Служба безопасности Украины и разведка будут проверять подозрительные сделки о покупке украинской земли.

Напомним, министр уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко заявил: если среди учредителей украинских компаний, покупающих украинскую землю, будут граждане РФ, то будет применяться механизм спецконфискации собственности в пользу государства.