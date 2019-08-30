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Госстат назвал самую привлекательную отрасль для иностранных инвесторов

Новости » Экономика    30.08.2019 - 12:41
Госстат назвал самую привлекательную отрасль для иностранных инвесторов
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Иностранные инвесторы вкладывают в финансовый сектор

За первое полугодие 2019 года прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономику Украины составили 1 259,5 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, самые большие инвестиции были осуществлены в сферу финансовая и страховая деятельность (487,4 млн долларов, или 38,7%) и в промышленность (258,7 млн долларов, или 38,7%)

Поступления прямых инвестиций (акционерного капитала) в Украину по видам экономической деятельности (самые большие объемы) за январь-июнь 2019 года

Госстат назвал самую привлекательную отрасль для иностранных инвесторовukrstat.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 1 июля 2019 года составили 33 724,4 млн долларов, что на 839,6 млн долларов больше, чем на начало года. По данным Госстата, за полугодие поступило акционерного капитала нерезидентов на сумму 1 259,5 млн долларов. Однако за этот период выбыло капитала на 728,9 млн долларов. За счет курсовой разницы инвестиции увеличились на 520,8 млн долларов.

По данным НБУ, объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ), осуществленных за счет средств отечественного происхождения, в 2018 году составил 0,5 млрд долларов, то есть 20,6% от общего объема ПИИ в Украину.

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