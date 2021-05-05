Минэкономики предлагает повысить цены на алкоголь: на сколько может подорожать

Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства предлагает повысить минимальные цены на алкоголь. В частности, готовит проект соответствующего постановления.
Документы опубликованы на сайте ведомства.
В пояснительной записке говорится, что нынешний размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкоголь ввели еще в сентябре 2018 года. Но с учетом роста цен на сырье, энергоносители и затрат на оплату труда необходимо их откорректировать.
Таким образом, предлагается повысить минимальные розничные цены на:
Напомним, согласно прогнозу Национального банка Украины, подорожание продовольственных товаров на мировых товарных рынках станет одним из основных факторов роста цен в Украине.
Ранее РБК-Украина писало, что стоимость пасхальной корзины в 2021 году составила около 780 гривен. Это на 25,8% больше, чем в прошлом году.