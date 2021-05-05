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Мінекономіки пропонує підвищити ціни на алкоголь: на скільки може подорожчати

Автор: РБК-Україна

Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь. Зокрема, готує проект відповідної постанови.

Документи опубліковані на сайті відомства.

У пояснювальній записці йдеться, що нинішній розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкоголь ввели ще у вересні 2018 року. Але з урахуванням зростання цін на сировину, енергоносії та витрат на оплату праці необхідно їх відкоригувати.

Таким чином, пропонується підвищити мінімальні роздрібні ціни на:

  • горілку та лікеро-горілчані вироби - на 6,2%
  • віскі, ром і джин - на 5,9%
  • коньяк і бренді - на 5,5%
  • виноробну продукцію, сидр, перрі (вміст спирту не більше 8,5%), вермути і виноградні вина з додаванням екстрактів - від 8,2 до 34,2%
  • ціни на вина виноградні натуральні, ігристі вина і газовані винні напої не змінюються

Нагадаємо, згідно з прогнозом Національного банку України, подорожчання продовольчих товарів на світових товарних ринках стане одним з основних факторів зростання цін в Україні.

Раніше РБК-Україна писало, що вартість великоднього кошика у 2021 році склала близько 780 гривень. Це на 25,8% більше, ніж минулого року.

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