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Мінекономіки покращило очкування щодо падіння ВВП України під час війни

Фото: перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Міністерстві економіки України очікують, що падіння валового внутрішнього продукту у 2022 році становитиме 30%. У першій половині наступного року відновлення становитиме майже 5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з представниками компаній Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

Як зазначила Свириденко, на сьогодні можна констатувати стабілізацію економіки. Якщо раніше прогнозувалося падіння на рівні 35-37%, зараз є надія, що падіння зупиниться на рівні близько 30%.

За її словами, інфляція на кінець року становитиме 30%, рівень безробіття - 28%, а наступного року – 30%.

Свириденко переконана, що економіка поступово відновлюватиметься. "Навіть за умови, що військові дії в активній фазі триватимуть перші шість місяців, зростання ВВП прогнозується на рівні 4,6%", - сказала вона.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2022 році на 31,5%. У 2023 році економіка зросте на 4,0%, у 2024 році - на 5,2%.

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ВВП