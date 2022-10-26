Минэкономики улучшило ожидания падения ВВП Украины во время войны

Как отметила Свириденко, на сегодняшний день можно констатировать стабилизацию экономики. Если раньше прогнозировалось падение на уровне 35-37%, сейчас есть надежда, что падение остановится на уровне около 30%.

По ее словам, инфляция на конец года составит 30%, уровень безработицы – 28%, а в следующем году - 30%.

Свириденко убеждена, что экономика будет постепенно восстанавливаться. "Даже при условии, что военные действия в активной фазе продлятся первые шесть месяцев, рост ВВП прогнозируется на уровне 4,6%", - сказала она.