У Мінекономіки показали, до яких суспільних робіт залучили безробітних

За даними прес-служби, безробітні працюють у Чернігівській, Київській, Донецькій, Полтавській та Рівненській областях. Найближчим часом до них доєднаються Волинська й Запорізька області, де наразі узгоджується перелік підприємств-організаторів таких робіт, їх види та кількість людей, які потрібні для їх виконання.

Найбільшу кількість безробітних на сьогодні залучили в Сумській області - 519 осіб, а також Київській - 311 осіб, Полтавській - 177 осіб, Чернігівській - 176 осіб. За виконання суспільно корисних робіт з держбюджет вже перерахували працівникам 6,2 млн грн.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше людей залучають до:

укріплення дамб, розчищення узбережжя біля водойм та річок;

заготівлі дров для населення;

розвантаження гуманітарної допомоги;

облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття;

ремонтно-відновлювальних робіт у приміщеннях соціальної сфери;

упорядкування, відновлення та благоустрою міст;

ліквідації стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів твердих побутових відходів;

проведення ремонтно-відновлювальних робіт (насамперед робіт, що виконуються на об'єктах забезпечення життєдіяльності громад).

Нагадаємо, що участь в суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною і оплачується на рівні не нижче за мінімальну зарплату, яка на сьогодні складає 6700 грн. Крім того, оплату праці за виконання таких робіт можуть дофінансовувати з обласних бюджетів.