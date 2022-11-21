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У Мінекономіки показали, до яких суспільних робіт залучили безробітних

Фото: безробітних залучили до виконання суспільно корисних робіт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Понад 1300 безробітних осіб залучено до виконання суспільно корисних робіт у шести областях в рамках проекту "Армія відновлення". Вони виконують фізичну роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

За даними прес-служби, безробітні працюють у Чернігівській, Київській, Донецькій, Полтавській та Рівненській областях. Найближчим часом до них доєднаються Волинська й Запорізька області, де наразі узгоджується перелік підприємств-організаторів таких робіт, їх види та кількість людей, які потрібні для їх виконання.

Найбільшу кількість безробітних на сьогодні залучили в Сумській області - 519 осіб, а також Київській - 311 осіб, Полтавській - 177 осіб, Чернігівській - 176 осіб. За виконання суспільно корисних робіт з держбюджет вже перерахували працівникам 6,2 млн грн.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше людей залучають до:

  • укріплення дамб, розчищення узбережжя біля водойм та річок;
  • заготівлі дров для населення;
  • розвантаження гуманітарної допомоги;
  • облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття;
  • ремонтно-відновлювальних робіт у приміщеннях соціальної сфери;
  • упорядкування, відновлення та благоустрою міст;
  • ліквідації стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів твердих побутових відходів;
  • проведення ремонтно-відновлювальних робіт (насамперед робіт, що виконуються на об'єктах забезпечення життєдіяльності громад).

Нагадаємо, що участь в суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною і оплачується на рівні не нижче за мінімальну зарплату, яка на сьогодні складає 6700 грн. Крім того, оплату праці за виконання таких робіт можуть дофінансовувати з обласних бюджетів.

Нагадаємо, за даними Мінекономіки, щонайменше 5 мільйонів українців втратили роботу через війну.

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