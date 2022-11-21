В Минэкономики показали, к каким общественным работам привлекли безработных

По данным пресс-службы, безработные работают в Черниговской, Киевской, Донецкой, Полтавской и Ровенской областях. В ближайшее время к ним присоединятся Волынская и Запорожская области, где согласуется перечень предприятий-организаторов таких работ, их виды и количество людей, необходимых для их выполнения.

Наибольшее количество безработных на сегодняшний день привлекли в Сумской области - 519 человек, а также Киевской - 311 человек, Полтавской - 177 человек, Черниговской - 176 человек. За выполнение общественно полезных работ из госбюджета уже перечислили работникам 6,2 млн грн.

Виды общественно нужных работ зависят от потребностей конкретного региона. Чаще всего людей вовлекают для таких работ:

укрепление дамб, расчистка побережья у водоемов и рек;

заготовка дров для населения;

разгрузка гуманитарной помощи;

обустройство подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытие;

ремонтно-восстановительных работ в помещениях социальной сферы;

восстановление и благоустройство городов;

ликвидация стихийных свалок и обустройство полигонов твердых бытовых отходов;

проведение ремонтно-восстановительных работ (прежде всего работ, выполняемых на объектах обеспечения жизнедеятельности громад).

Напомним, что участие в общественно полезных работах со стороны безработных добровольно и оплачивается на уровне не ниже минимальной зарплаты, которая на сегодня составляет 6700 грн. Кроме того, оплата труда за выполнение таких работ может быть дофинансирована из областных бюджетов.