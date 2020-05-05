Минэкономики подготовило несколько программ кредитования бизнеса

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подготовило несколько программ кредитования для помощи бизнесу при выходе из карантина в Украине. Об этом на брифинге сообщил министр Игорь Петрашко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, для Минэкономики подготовлено несколько программ, которые помогут снизить налоговую нагрузку на бизнес.

"Добавим дополнительные программы в ближайший период, которые должны способствовать снижению финансового давления на предпринимателей. Это программа "5-7-9", которая уже работает, где есть возможность для предпринимателей, которые имеют существующие кредиты, обратиться в банки и получить нулевую ставку", - заявил Петрашко.

Он также призвал предпринимателей больше сотрудничать с банками по этой программе.

"Вторая программа - доступ к новым средствам. Программа, которая сейчас рассматривается - это до 30-ти миллиардов гривен, направленных на микро- и малые предприятия. Эта программа еще не работает. Она предусматривает изменения в законодательстве, которые правительство также подало как законодательную инициативу и приняло на заседании Кабмина. Есть отзыв, что депутаты готовы проголосовать. Вопрос идет о портфельных гарантиях. Такой план детально разработан в координации Минэкономики с НБУ и Офисом президента", - добавил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что правительство и НБУ еще на прошлой неделе должны были представить ипотеку для населения со ставкой около 10%, а также новую кредитную программу для бизнеса.