Минэкономики оценило рост ВВП Украины в 2019 году

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году оцениваются на уровне 3,3%. Об этом сообщает Департамент стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается в сообщении, темпы роста почти совпадают с показателем 2018 года (3,4%), в то же время изменились драйверы этого роста.

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Так, существенно замедлился рост Сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) - до 1,6% в целом по 2019 год, а в последние месяцы года даже наблюдалось его падение.

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"Прежде всего, это происходило за счет производственной сферы, а именно сложной ситуации в промышленности, где выпуск снизился после трехлетнего роста. Также несмотря на очередной рекорд урожая зерновых, существенно замедлилось сельское хозяйство. Однако высокий внутренний спрос генерировал высокие показатели в строительстве, торговле и ряде отраслей в сфере услуг", - говорится в документе.

Напомним, по данным Национального банка Украины, в 2019 году рост индекса производства базовых отраслей и (ИПБО) в Украине замедлился до 1,4%, что в 2,7 раза меньше, чем в 2018 году.

Отметим, Национальный банк оценил рост экономики Украины в 2019 году на уровне 3,3%. В то же время в четвертом квартале рост ВВП замедлился до 2,2%.