В Минэкономики оценили влияние скачка цен на газ в Европе на ВВП и инфляцию

"Непосредственное влияние на потребительскую инфляцию от возможного дальнейшего повышения цены на газ для нужд населения дополнительно оценивается в пределах 0,5 п.п., от подорожания горячей воды и отопления еще дополнительно 0,3 п.п. Возможное негативное влияние на ВВП не превысит 0,2 п.п.", - говорится в ответе министерства на запрос РБК-Украина.

Как отмечается в материале, стоимость ресурса в Европе поднималась с февраля довольно быстрыми темпами. Если в конце зимы газ стоил 198 долларов, то в середине сентября цена перевалила за 900.

В Минэкономики считают, такой значительный рост импортируемой цены на природный газ окажет лаговое влияние на экономику Украины в следующих периодах. Но это влияние не будет пропорционально сильному росту цены.

"Во-первых, Украина, как и любая страна, имеет так называемые "встроенные амортизаторы" для смягчения влияния ценовых шоков. Для шока рынка газа это уровень запасов, сформированный при более низкой цене. Используя этот элемент страна может "сгладить" влияние временного шока цены", - отметили в министерстве и добавили, что по состоянию на 2 сентября АО "Укртрансгаз" закачал в подземные хранилища газа свыше 18 млрд куб. м природного газа.

Кроме того, в Минэкономики напомнили, что на внешних рынках растут цены на все товары, не только на газ. По данным Всемирного банка за 8 месяцев 2021 года цена на базовые металлы выросла в 1,5 раза, железную руду в 1,9 раза, на удобрения в 1,6 раза.

Также в министерстве отметили, что для Украины шок цены на газ не является новым и экономика уже имела возможность продемонстрировать свою реакцию, в том числе и повышением энергоэффективности, переходом на возобновляемые источники энергии и т.п. Так, в последний раз наибольшая стоимость импортируемого природного газа наблюдалась в 2018 году - 300,5 млн долларов за 1 тыс. кубометров и в 2012 году - 424,5 долларов за 1 тыс. кубометров.

"Следовательно, наличие достаточных запасов, сформированных при более низкой цене, благоприятная конъюнктура на внешних рынках другой продукции, реализация украинскими товаропроизводителями комплекса действий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий для экономии или замены в себестоимости продукции газовой составляющей, позволит смягчить влияние временного шока цены на газ и без значительных потерь адаптироваться к новому уровню затрат", - добавили в Минэкономики.