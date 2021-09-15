Инфляция на марше. Что происходит с ценами на газ в Европе и чего ждать Украине

В странах Европейского союза встревожены тем, что аномальный рост цен на газ вызовет всплеск инфляции и как следствие – народные волнения. Ждут подорожания всего: от продуктов питания до транспортных услуг. В Украине пока сохраняют спокойствие, прогнозы Нацбанка и Минэкономики довольно сдержаны. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Текущий год оказался абсолютно нестандартным по изменениям цен на энергоносители, и прежде всего на газ. Весной и летом цена на него не падала, как обычно, а росла. Стоимость ресурса в Европе поднималась с февраля достаточно быстрыми темпами. Шаг повышения цены за тысячу кубометров порой достигал 100 долларов в месяц. Если в конце зимы газ стоил 198 долларов, то в середине сентября цена перевалила за 900.

Многие эксперты объясняют такую ситуацию действиями России. "Газпром" сокращает поставки в Европу и тем самым провоцирует рост цены. Очевидно для того, чтобы доказать необходимость "Северного потока - 2" и ускорить его запуск. Ведь ситуация с ценами на природный газ уже выходит за пределы нормального понимания рынка, объяснил РБК-Украина глава аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

"К сожалению, природный газ продолжает оставаться инструментом жесткого влияния политической воли "Газпрома", который если бы хотел, то мог бы "успокоить" цены на газ в Европе путем увеличения транзита через Украину. Возможно, "газпромовская" газовая монополия намерено придерживает объемы экспорта "голубого топлива" с целью повышения заработка на высоких ценах", – уточнил он.

На самом деле причина аномальной ситуации с ценами газа не только в этом. Их гораздо больше, хотя умалять роль РФ в происходящем оснований нет.

Европа теряет контроль

К прошлой зиме в хранилищах ЕС оставалось достаточно запасов газа, закупленного еще в 2019 году впрок на случай прекращения транзита через Украину. Транзит сохранился, однако потребление не особо сокращалось из-за прохладной весны. В результате запасы уменьшались, потому цена газа с марта-апреля не падала, как обычно, а росла.

Второй фактор – увеличение экономической активности Китая после спада в период карантина. КНР сейчас "оттянула" на себя большие объемы сжиженного газа (LNG), предлагая большую цену, и увеличила импорт природного из России. В самой РФ сейчас тоже нет лишнего ресурса, поскольку из-за снижения спроса в период карантина Москва немного "прикрутила" добычу. Для ее восстановления необходимо время.

Страны Европы в скором времени могут столкнуться с проблемой существенного роста цен из-за подорожания энергоносителей. Вопрос увеличения поставок газа в ЕС обсуждался в ходе визита канцлера Германии Меркель в Москву в августе. Вскоре после этого Газпром начал увеличивать поставки по газопроводу "Ямал", правда снизил прокачку через украинскую ГТС. По последним данным, поставки по "Ямалу" растут, а через Украину практически не меняются.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сказал изданию, что в ЕС до сих пор не выработали механизм для смягчения рисков от подорожания газа и других энергоносителей. По его мнению, стоит ждать рекордных показателей инфляции в странах Евросоюза, что может привести к серьезным социальным потрясениям.

"Естественно для Европы, где существенная часть генерации работает на газе, рост цен на него влечет рост цен и на электричество. Более чем в три раза за последнее время выросли цены на уголь, а часть генерации работает именно нем. Заполнение хранилищ газа идет медленно. Все это приводит к росту цен на электроэнергию и скоро это ощутит не только промышленность Европы, но и население", – отметил эксперт.

Рост потребительских цен ускорился еще в мае (с 3,3% до 3,8%). В том числе из-за подорожания энергоносителей в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В начале сентября Bloomberg отметил, что рост цен на газ и электроэнергию подпитывает инфляцию и угрожает остановить восстановление экономики. "Коммунальные предприятия повышают цены для потребителей. Соответственно дорожает и все остальное — от продуктов до транспортных расходов", – написало издание, отметив, что, по мнению аналитиков, серьезные проблемы еще впереди из-за ожидаемой холодной зимы.

Украина сохраняет спокойствие

В Украине серьезных опасений по поводу роста мировых цен на энергоносители пока нет. В Нацбанке изданию заявили, что на населении это не отразится, поскольку цена газа зафиксирована годовым контрактами.

"Общий вклад в потребительскую инфляцию на конец 2021 от повышения цен на природный газ, отопление и горячую воду, по оценкам НБУ, составит 0.4 п.п.", – уточнили в НБУ.

При этом Нацбанк не дал ответ на вопрос, как подорожание мировых цен отразится на импортной продукции, в том числе, которая используется украинскими промышленными предприятиями. Напомним, что в ЕС опасаются роста цен чуть ли не на всю продукцию.

"Высокая промышленная инфляция практически не влияет на индекс потребительских цен, ведь большая часть такой продукции не входит в потребительский набор (химическая продукция, металлургия) ", – заявили в НБУ.

Прогноз Министерства экономики более негативный. В ведомстве объяснили, что значительный рост цены на газ проявится в перспективе, но "это влияние не будет пропорционально мощному росту цены". Некоторым образом это отразится на рентабельности производства, а соответственно приведет к замедлению роста.

Негативное влияние на ВВП от подорожания газа может быть на уровне 0,2%. В Минэкономики спрогнозировали больший эффект на инфляцию, чем в НБУ.

"Рост цен на газ на европейском рынке приведет к повышению цен в промышленности, которое дополнительно сформирует вклад в индекс цен промышленной продукции в пределах 3 п.п. Непосредственное влияние на потребительскую инфляцию от возможного дальнейшего повышения цены на газ для нужд населения дополнительно оценивается в пределах 0,5 п.п., от подорожания горячей воды и отопления еще дополнительно 0,3 п.п.", – уточнили в министерстве.

Украинцев рост цен на газ затронет опосредовано (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Судя по комментариям госструктур, в Украине или недооценивают влияние сложившейся ситуации на экономику или просто не хотят добавлять негатива в публичной плоскости.

Повышение цен в Европе не может пройти бесследно для Украины, уверен аналитик "Альфа-Банка" Алексей Блинов. По его словам, инфляция во всем мире наблюдается уже больше года – она началась еще до подорожания газа, а Украина ее, по сути, "импортирует". Индекс цен производителей промышленной продукции показывает, что инфляция составила 46%.

"Это достаточно красноречиво говорит о том, какое влияние происходит. Нефть за год подорожала на 80%. Мы радуемся, когда растут цены на наш экспорт, хотя это тоже инфляция – в нашу пользу. Но по импорту происходят не менее значимые процессы, которые в украинскую инфляцию, безусловно проникают. Так что, если говорить о ЕС, то уровень инфляции там имеет влияние и на Украину.", – отметил Блинов в комментарии изданию.

Украина импортирует продукцию с высокой добавленной стоимостью: автомобили, продукты питания, фармацевтику. Инфляция по этим группам со временем отразится и на Украине. Свою роль сыграет и повышение зарплат в ЕС, где работают достаточно много украинских граждан.

По итогу августа инфляция в Украине в годовом измерении составляет 10,2%, за 8 месяцев – 6,2%. Нацбанк в июле ухудшил прогноз по году с 8% до 9,6%. В третьем квартале рост может увеличиться до 11,2% с дальнейшим спадом. Оправдаются ли такие прогнозы, пока очень сомнительно.