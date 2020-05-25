Введение пошлины на дизтопливо приведет к росту цен на АЗС, - эксперт

Фото: заправка авто (из открытых источников)

Введение пошлины приведет к росту цен на нефтепродукты как импортируемые, так и отечественного производства

Введение пошлины на импортируемое дизтопливо приведет к росту цен для потребителей.

Об этом в комментариях журналистам заявила президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова, передает РБК-Украина.

"Введение пошлин, по экспертным оценкам, безусловно, приведет к увеличению розничных цен для конечных потребителей. Поскольку пошлины лягут в себестоимость готовых нефтепродуктов, соответственно, будут увеличивать розничную цену для конечных потребителей", - сказала Привалова.

По словам эксперта, введение пошлины приведет к росту цен на нефтепродукты как импортируемые, так и отечественного производства.

"При введении импортных пошлин это увеличивает себестоимость импортного ресурса. Соответственно, цена в рознице увеличится. Что будет происходить с ценовой политикой национального производителя? Он тоже будет иметь возможность увеличить цену для конечного потребителя. Безусловно, можно говорить о том, что произойдет увеличение цен на нефтепродукты, как национального производства, так и импортируемые в Украину из других стран", - объяснила Привалова.

Напомним, в декабре 2019 "Укртатнафта" бизнесмена Игоря Коломойского предлагала поднять акциз на сжиженный газ. Соответствующую правку в законопроект №2317 вносила депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Ее инициатива предполагала рост акциза на автомобильный газ в 2,7 раза, что привело бы к росту цены автогаза на 5 грн/л. Тогда правка не была поддержана.

В пятницу межведомственная комиссия по международной торговле должна поставить точку по данной инициативе, с резкой критикой комиссии выступил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. По его информации, в министерстве считают, что для введения пошлин нет достаточных полномочий.

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Автор: Александра Диденко