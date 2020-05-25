Мінекономіки відклало ухвалення рішення по акцизах і квотами на скраплений газ і дизпаливо

Фото: заправка авто (freepik com)

Введення мита на імпортоване дизпаливо, на думку експертів, призведе до зростання цін для споживачів

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі зняла з порядку денного розгляд питання про додаткові акцизи і квоти на скраплений газ і дизельне паливо. У міністерстві зазначають, що рішення потребує доопрацювання і буде включено до порядку денного наступного засідання комісії.

Про це повідомляє "Главком", передає РБК-Україна.

Як зазначає видання, раніше підконтрольні Ігорю Коломойському "Укртатнафта" і "Укрнафта" (а також "Укргазвидобування") подали спільну заяву в Міністерство економіки з вимогою ввести мито на імпорт скрапленого року і дизельного палива. Компанії Коломойського хочуть, щоб ввела імпортні мита в розмірі 8,46% в цьому році, з наступним збільшенням щороку - до 25,4% з 2024 року.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, на думку президента Нафтогазової асоціації України Нелі Привалової, введення мита на імпортоване дизпаливо призведе до зростання цін для споживачів.

"Введення мита, за експертними оцінками, безумовно, призведе до збільшення роздрібних цін для кінцевих споживачів. Оскільки мито ляжуть в собівартість готових нафтопродуктів, відповідно, будуть збільшувати роздрібну ціну для кінцевих споживачів", - сказала Привалова.

Раніше заступник директора ТОВ "Консалтингова група А-95" Артем Куюн, заявив, що підвищення акцизу на зріджений газ і введення мита на дизпаливо вигідно олігарху Ігорю Коломойському, який контролює Кременчуцький НПЗ (його оператором є "Укртатнафта")

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Автор: Олександра Діденко