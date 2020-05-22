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Пошлины на дизтопливо и автогаз выгодны Коломойскому, - эксперт

Новости » Транспорт     22.05.2020 - 14:43
Пошлины на дизтопливо и автогаз выгодны Коломойскому, - эксперт
Фото: заправка авто (из открытых источников)

По его мнению, принятие этого решения лоббирует группа Приват, которая контролирует Кременчугский НПЗ

Повышение акциза на сжиженный газ и введение пошлины на дизтопливо выгодно олигарху Игорю Коломойскому, которые приведет к росту цен на автогаз и дизель, причем независимо от того, импортируются они или производятся в Украине.

Об этом заявил заместитель директора ООО "Консалтинговая группа А-95" Артем Куюн.

"Любой акциз - это непрямой налог. Он ложится прямо в цены. Такая экономическая теория и практика, тут без вариантов. Аналогично пошлина - это, что бы кто бы там не говорил, способ приподнять цену импорта. И ровно на эту же величину поднимется цена на внутреннем рынке", - объяснил Куюн.

По его мнению, принятие этого решения лоббирует группа Приват, которая контролирует Кременчугский НПЗ, поскольку подорожание импортного топлива позволит им больше зарабатывать.

"Просто люди хотят торговать дороже, сделать альтернативу своему топливу дороже. И соответственно дороже продавать, больше зарабатывать. Таким образом в такую обвертку зашивается поддержка национального производителя, абсолютно частного, на которого нет никаких рычагов влияния… В данном случае нам всем предлагают профинансировать улучшение состояния группы Приват", - добавил Куюн.

Напомним, в декабре "Укртатнафта" Коломойского предлагала поднять акциз на сжиженный газ. Соответствующую правку в законопроект №2317 вносила депутат Ольга Василевская-Смаглюк. Ее инициатива предполагала рост акциза на автомобильный газ в 2,7 раза, что привело бы к росту цены автогаза на 5 грн/л. Тогда правка не была поддержана.

22 мая Межведомственная комиссия по международной торговле должна поставить точку по данной инициативе. В свою очередь, с резкой критикой комиссии выступил депутат Александр Дубинский.

Ранее директор НТЦ "Психея" Сергей Сапегин заявил, что повышение акциза на сжиженный газ и пошлины на импортное дизельное топливо приведет к росту цен на заправках и ударит по наименее платежеспособным украинцам.

Автор: Виталий Мельник

Теги Новости Украины топливогазИгорь Коломойскийпошлины
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