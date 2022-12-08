Мінекономіки оголосило конкурс на незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу"

Згідно з умовами, кожен незалежний член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" повинен мати досвід, компетенції та професійні навички, які значно відрізняються від характеристик інших членів наглядової ради, забезпечуючи таким чином різноманітність у наглядовій раді та спроможність застосовувати різноманіття досвіду її членів для розвитку та зростання компанії.
Наступний досвід є бажаним для кожного з кандидатів, але обов’язковим для наглядової ради в сукупності:
Досвід на посаді невиконавчого директора в міжнародній публічній компанії;
Доcвід на керівних посадах в провідних міжнародних та регіональних нафтогазових компаніях;
Кар’єрні досягнення на різноманітних та складних проектах в різних локаціях, включаючи країни що розвиваються;
Досвід взаємодії з представниками уряду та регуляторами а сфері енергетики; розуміння нормативно-правових актів ЄС, що впливають на галузь, включаючи особливості контролю державної допомоги;
Знання європейського енергоринку, тенденцій та перспектив розвитку відновлювальних джерел енергії;
Наявність досвіду та мережі контактів у міжнародній інвестиційній спільноті, знання джерел фінансування на ринках капіталу та досвід залучення боргового та капітального фінансування на міжнародних ринках.
Нагадаємо, у вересні 2021 року Кабінет міністрів України взяв на себе повноваження наглядової ради НАК та призначив нове правління.