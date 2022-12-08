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Минэкономики объявило конкурс на независимых членов набсовета "Нафтогаза"

Фото: в "Нафтогазе" изберут наблюдательный совет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство экономики объявило конкурс на отбор четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нефтегаз Украины". Заявки следует подать до 26 декабря 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министерства .

Согласно условиям, каждый независимый член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" должен иметь опыт, компетенции и профессиональные навыки, значительно отличающиеся от характеристик других членов наблюдательного совета, обеспечивая таким образом разнообразие в наблюдательном совете и способность применять многообразие опыта его членов для развития и рост компании.

Следующий опыт желателен для каждого из кандидатов, но обязателен для наблюдательного совета в совокупности:

  • Опыт в должности неисполнительного директора в международной публичной компании;
  • Опыт на руководящих должностях в ведущих международных и региональных нефтегазовых компаниях;
  • Карьерные достижения на различных и сложных проектах в разных локациях, включая развивающиеся страны;
  • Опыт взаимодействия с представителями правительства и регуляторами в сфере энергетики; понимание нормативно-правовых актов ЕС, влияющих на отрасль, включая особенности контроля государственной помощи;
  • знание европейского энергорынка, тенденций и перспектив развития возобновляемых источников энергии;
  • Наличие опыта и сети контактов в международном инвестиционном сообществе, знание источников финансирования на рынках капитала и опыт привлечения долгового и капитального финансирования на международных рынках.

Напомним, в сентябре 2021 года Кабинет министров Украины взял на себя полномочия наблюдательного совета НАК и назначил новое правление .

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Нафтогаз УкраиныМинистерство экономики