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Минэкономики обязало АЗС снизить цены на бензин и дизель по формуле "Роттердам+"

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Киев, Понедельник 16 августа 2021 12:32
Минэкономики обязало АЗС снизить цены на бензин и дизель по формуле "Роттердам+" Фото: Минэкономики обязало АЗС снизить цены на бензин и дизель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство экономики пересмотрело предельные цены на бензин и дизельное топливо в соответствии с формулой "Роттердам+", обязав АЗС снизить свои цены на 20-60 коп./литр.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Минэкономики.

C учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС в середине августа не должна превышать 31,67 грн/литр, на дизтопливо - 28,64 грн/литр.

По сравнению с началом августа средняя цена на бензин снизилась на 19 коп./литр, на ДТ - на 60 коп./литр.

Как сообщалось, на период действия карантина правительство постановлением от 14 мая 2021 года установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива - не выше 7 грн/литр, бензина - не выше 5 грн/литр.

Среднюю стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании данных Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а также затрат 27 долл./тонна затрат на логистику.

Напомним, "бензиновая" формула является идентичной к формуле на уголь "Роттердам+" которая действовала с 2016 по 2019 год. Обе они основаны на котировках топлива в порту "Роттердам+" затраты на доставку к потребителю в Украине.

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