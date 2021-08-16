Мінекономіки зобов'язало АЗС знизити ціни на бензин і дизель за формулою "Роттердам+"

Міністерство економіки переглянуло граничні ціни на бензин і дизельне паливо відповідно до формули "Роттердам+", зобов'язавши АЗС знизити свої ціни на 20-60 коп./літр.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Мінекономіки.

З урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на бензин для його продажу через мережу АЗС в середині серпня не повинна перевищувати 31,67 грн/літр, на дизпаливо - 28,64 грн/літр. У порівнянні з початком серпня середня ціна на бензин знизилася на 19 коп./літр, на ДТ - на 60 коп./літр.