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Мінекономіки зобов'язало АЗС знизити ціни на бензин і дизель за формулою "Роттердам+"

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Київ, Понеділок 16 серпня 2021 12:32
Мінекономіки зобов'язало АЗС знизити ціни на бензин і дизель за формулою "Роттердам+" Фото: Мінекономіки зобов'язало АЗС знизити ціни на бензин і дизель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство економіки переглянуло граничні ціни на бензин і дизельне паливо відповідно до формули "Роттердам+", зобов'язавши АЗС знизити свої ціни на 20-60 коп./літр.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Мінекономіки.

З урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на бензин для його продажу через мережу АЗС в середині серпня не повинна перевищувати 31,67 грн/літр, на дизпаливо - 28,64 грн/літр.

У порівнянні з початком серпня середня ціна на бензин знизилася на 19 коп./літр, на ДТ - на 60 коп./літр.

Як повідомлялося, на період дії карантину уряд постановою від 14 травня 2021 року встановив граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива - не вище 7 грн/літр, бензину - не вище 5 грн/літр.

Середню вартість ДТ (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm) визначає Мінекономіки на підставі даних Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а також витрат 27 дол/тонна витрат на логістику.

Нагадаємо, "бензинова" формула є ідентичною до формули на вугілля "Роттердам+" яка діяла з 2016 по 2019 рік. Обидві вони засновані на котируваннях палива в порту "Роттердам+" витрати на доставку до споживача в Україні.

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