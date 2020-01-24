В Минэкономики объяснили обвал промышленности

Фото: Сергей Николайчук (РБК-Украина)

На рекордное падение влияли как внешние, так и внутренние факторы

Падение объемов промышленности Украины в 2019 году было обусловлено несколькими факторами. Об этом написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук на своей странице в Facebook.

Как напомнил чиновник, после постепенного восстановления в течение трех предыдущих лет, по итогам 2019 года объемы выпуска промышленности сократились на 1,8%. В декабре падение ускорился до 7,7%, (с -7,5% в ноябре).

Николайчук считает, что есть ряд факторов, которые обусловили такие результаты работы промышленности за год и углубление падения в IV квартале.

Во-первых, преобладание сырьевой продукции исторически делают отечественную промышленность крайне чувствительной к изменениям на внешних рынках. В этом году усиление торговых войн в мире имело следствием падение промышленного производства на многих рынках, в том числе и в Европе (в среднем, годовые темпы падения объемов промышленности в странах ЕС за первые 11 месяцев 2019 года составили 0,8%). Кроме того, существенно упали цены на черные металлы - в среднем на10-15% по сравнению с 2018 годом. В результате металлургическое производство сократилось на 3,1% за год (на 10% в декабре), что внесло наибольший вклад в общее падение промышленности.

Во-вторых, такая негативная внешняя конъюнктура была усилена протекционистскими мерами со стороны США, за которыми следовали количественные ограничения ЕС и Египта, новыми торговыми ограничениями со стороны Российской Федерации, введенными в конце 2018 года. Последний фактор больше всего ударил по машиностроению, выпуск которого уменьшился за год на 5,6%.

В-третьих, усложнились проблемы с логистикой. В прошлом году существенно возросла нагрузка на черноморские порты, что было связано с увеличением перевалки зерна, угля и металлов, которые переориентировались с европейского направления и азовских портов. В результате возникали постоянные "узкие места" как в самих портах, так и на подъезде к ним железнодорожным и автомобильным транспортом.

В-четвертых, теплые погодные условия были весомым фактором сокращения спроса на энергоресурсы (наряду с падением производства в отраслях-основных потребителях энергии) и соответствующего падения в поставках электроэнергии, газа и пара - на 4,1% (и на 15,7% в декабре).

В-пятых, меньший урожай сахарной свеклы, фруктов и овощей имел важное влияние на пищевую промышленность, рост объемов выпуска которой замедлился до 0,2%.

"Конечно, негативное влияние этих факторов существенно усиливался снижением ценовой конкурентоспособности отечественных предприятий из-за укрепления обменного курса и высоких темпов повышения заработных плат вследствие высокой конкуренции между работодателями на рынке труда", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, объемы промышленного производства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%. За весь 2019 года зафиксировано падение промпроизводства на 1,8%.

Расчеты Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, свидетельствуют, что в I квартале 2020 года ожидается продолжение негативной динамики в промышленности Украины.