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У Мінекономіки пояснили обвал промисловості

Новини » Економіка     24.01.2020 - 11:09
У Мінекономіки пояснили обвал промисловості
Фото: Сергій Ніколайчук (РБК-Украина)

На рекордне падіння впливали як зовнішні, так і внутрішні фактори

Падіння обсягів промисловості України у 2019 році було зумовлено декількома факторами. Про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Сергій Ніколайчук на своїй сторінці у Facebook.

Як нагадав чиновник, після поступового відновлення протягом трьох попередніх років, за підсумком 2019 року обсяги випуску промисловості скоротилися на 1,8%. У грудні падіння прискорилось до 7,7%, (з -7,5% у листопаді).

Ніколайчук вважає, що є низка факторів, які зумовили такі результати роботи промисловості за рік і поглиблення падіння в ІV кварталі.

По-перше, переважання сировинної продукції історично роблять вітчизняну промисловість вкрай чутливою до змін на зовнішніх ринках. Цього року посилення торгових війн у світі мало наслідком падіння промислового виробництва на багатьох ринках, у тому числі і в Європі (у середньому, річні темпи падіння обсягів промисловості в країнах ЄС за перші 11 місяців 2019 року становили 0,8%). Крім того, суттєво впали ціни на чорні метали - у середньому на10-15% порівняно з 2018 роком. У результаті металургійне виробництво зменшилося на 3,1% за рік (на 10% у грудні), що мало найбільший внесок у загальне падіння промисловості.

По-друге, така негативна зовнішня кон’юнктура була підсилена протекціоністськими заходами з боку США, за якими слідували кількісні обмеження ЄС та Єгипту, новими торгівельними обмеженнями з боку Російської Федерації, введеними в дію наприкінці 2018 року. Останній чинник найбільше вдарив по машинобудуванню, випуск якого зменшився за рік на 5,6%.

По-третє, ускладнились проблеми з логістикою. У минулому році суттєво зросло навантаження на чорноморські порти, що було пов’язано зі збільшенням перевалки зерна, вугілля та металів, які переорієнтовувалися із європейського напрямку та азовських портів. У результаті виникали постійні "вузькі місця" як у самих портах, так і на під’їзді до них залізничним та автомобільним транспортом.

По-четверте, теплі погодні умови були вагомим чинником скорочення попиту на енергоресурси (поряд з падінням виробництва у галузях-основних споживачах енергії) і відповідного падіння в постачанні електроенергії, газу та пари - на 4,1% (і на 15,7% у грудні).

По-п’яте, менший врожай цукрових буряків, фруктів та овочів мав важливий вплив на харчову промисловість, зростання обсягів випуску якої уповільнилося до 0,2%.

У Мінекономіки пояснили обвал промисловості

"Звичайно, негативний вплив цих факторів суттєво підсилювався зниженням цінової конкурентоспроможності вітчизняних підприємств через зміцнення обмінного курсу та високі темпи підвищення заробітних плат внаслідок високої конкуренції між роботодавцями на ринку праці", - додав він.

У Мінекономіки пояснили обвал промисловості

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги промислового виробництва у грудні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,7%. За весь 2019 року зафіксовано падіння промвиробництва на 1,8%.

Розрахунки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, свідчать, що в І кварталі 2020 року очікується продовження негативної динаміки в промисловості України.

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