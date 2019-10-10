Минэкономики назвало долю госсектора в экономике Украины

Доля государственного сектора в экономике Украины в первом полугодии 2019 года составляла 13%. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается в сообщении, удельный вес государственного сектора экономики рассчитана на основании показателей, предоставленных Государственной службой статистики Украины.

По данным Минэкономики, удельный вес количества субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составила 4,6%.

Кроме того, удельный вес чистого дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составила 12,0%.

Удельный вес средней стоимости необоротных и оборотных активов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составила 22,5%.

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Напомним, 2 сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию в Украине. Зеленский поручил начать подготовку крупных государственных предприятий для приватизации с привлечением инвестиционных советников и провести первый конкурс не позднее 1 апреля 2020 года.

В Министерстве экономики 4 октября утвердили этапы подготовки и проведение приватизации первых 800 государственных предприятий.