UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Мінекономіки назвали реальну кількість безробітних в Україні

Фото: кількість безробітних в Україні становить близько 2,6 млн осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кількість зареєстрованих безробітних у Державній службі зайнятості не відображають ситуації в Україні. Реальне число більш ніж у десять разів вище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра економіки Тетяни Бережної під час телемарафону.

"Якщо говорити про фактичне безробіття, то на кінець 2022 року ми маємо 2,6 мільйонів безробітних, а 2023 року ми прогнозуємо трохи більше 2,8 мільйонів безробітних осіб", – сказала вона.

Бережна нагадала, що офіційно зареєстровані 215 тисяч безробітних. За її словами, зараз у Державній службі зайнятості є 27 тисяч вакансій, тоді як рік тому була 61 тисяча. І на одне робоче місце претендують вісім безробітних.

Відзначимо, за оцінками Мінфіну, загальне скорочення працюючих в Україні за підсумками 2022 року може досягти 5 млн осіб. Рівень безробіття зросте до 30%.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз рівня безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці на 2022 рік до 28,9%. За даними НБУ, у 2021 році безробіття становило 9,8%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство економікиработа в Украине