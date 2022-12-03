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В Минэкономики назвали реальное количество безработных в Украине

Фото: количество безработных в Украине составляет около 2,6 млн человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Количество зарегистрированных безработных в Государственной службе занятости не отражает ситуацию в Украине. Реальное число более чем в десять раз выше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра экономики Татьяны Бережной во время телемарафона.

"Если говорить о фактической безработице, то на конец 2022 года мы имеем 2,6 миллиона безработных, а в 2023 году мы прогнозируем чуть более 2,8 миллиона безработных лиц", - сказала она.

Бережная напомнила, что официально зарегистрировано 215 тысяч безработных. По ее словам, сейчас в Государственной службе занятости есть 27 тысяч вакансий, в то время как год назад была 61 тысяча. И на одно рабочее место претендуют восемь безработных.

Отметим, по оценкам Минфина, общее сокращение работающих в Украине по итогам 2022 года может достигнуть 5 млн человек. Уровень безработицы вырастет до 30%.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз уровня безработицы в Украине по методологии Международной организации труда на 2022 год до 28,9%. По данным НБУ, в 2021 году безработица составила 9,8%.

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