ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минэкономики не исключает девальвации гривны в начале 2020 года

Новости » Экономика     13.12.2019 - 11:31
Минэкономики не исключает девальвации гривны в начале 2020 года
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

На курсе может сказаться, например, прекращение транзита газа

В начале 2020 года в Украине возможно ускорение инфляции из-за ослабления гривны к доллару. Об этом говорится комментарии Департамента экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается в публикации, до конца 2019 года ожидается более низкий уровень инфляции, чем прогнозировалось, из-за существенного укрепления обменного курса.

"В квартале 2020 года формирование инфляционного тренда будет происходить, в первую очередь, под влиянием сезонности на продовольственном рынке, а также возможного временного ослабления гривны", - говорится в комментарии.

Эксперты Минэкономики среди рисков ускорения инфляции указывают рост издержек производства (из-за роста оплаты труда и тарифов на электроэнергию) и их ускоренное перенесение на потребительские цены.

"Дополнительным риском является возможное отсутствие транзита газа через территорию Украины (скажется на обменном курсе гривны) и восстановление трендов роста цен на энергоносители на мировом рынке на фоне существующих геополитических конфликтов на Ближнем Востоке", - говорится в публикации.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, содержит больше позитивных последствий, чем негативных.

Как сообщало РБК-Украина, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что курс доллара в следующем году вряд ли упадет до уровня 20 гривен.

Межбанк открылся снижением курса доллара Курс доллара на 13 декабря упал до нового минимума за 4 года
Темы: Курс доллара
Новости Украины обмен валютКурс доллараКурс гривны
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь