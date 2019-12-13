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Мінекономіки не виключає девальвації гривні на початку 2020 року

Новини » Економіка     13.12.2019 - 11:31
Мінекономіки не виключає девальвації гривні на початку 2020 року
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

На курсі може позначитися, наприклад, припинення транзиту газу

На початку 2020 року в Україні можливе прискорення інфляції через послаблення гривні до долара. Про це йдеться коментарі Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Як зазначається в публікації, до кінця 2019 року очікується нижчий рівень інфляції, ніж прогнозувалося, через суттєве зміцнення обмінного курсу.

"У кварталі 2020 року формування інфляційного тренду відбуватиметься, в першу чергу, під впливом сезонності на продовольчому ринку, а також можливого тимчасового послаблення гривні", - йдеться в коментарі.

Експерти Мінекономіки серед ризиків прискорення інфляції вказують зростання витрат виробництва (через зростання оплати праці та тарифів на електроенергію) і їх прискорене перенесення на споживчі ціни.

"Додатковим ризиком є можлива відсутність транзиту газу через територію України (позначиться на обмінному курсі гривні) та відновлення трендів зростання цін на енергоносії на світовому ринку на фоні наявних геополітичних конфліктів на Близькому Сході", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається в 2019 році, містить більше позитивних наслідків ніж негативних.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що курс долара в наступному році навряд чи впаде до рівня 20 гривень.

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Теми: Курс долара
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