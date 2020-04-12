Минэкономики исключает дефицит хлеба из-за карантина в Украине

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В министерстве утверждают, что внутренний продовольственный рынок наполнен всеми категориями товаров

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства исключает дефицит хлеба из-за карантина в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минэкономики утверждают, что пока внутренний продовольственный рынок наполнен всеми категориями товаров, а ценовая ситуация является стабильной и контролируемой.

"Две недели назад Минэкономики подписало Меморандум с основными участниками зернового рынка относительно предельных объемов экспорта пшеницы. По состоянию на самую низкую точку, то есть до того, как начнет поступать хлеб нового урожая, у нас будет 3 млн тонн пшеницы - в 2 раза больше чем в прошлом году, что полностью обеспечит нам продовольственную безопасность. Поэтому никакого дефицита хлеба не будет", - заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

По его словам, три недели назад был рост цен по определенным товарным позициям, который удалось остановить. В общем, последние 10 дней цены не росли.

"Причины роста цен носят, в первую очередь, сезонный характер. Ведь традиционно перед Пасхой наблюдается подорожание цен на отдельные категории продуктов. Но непредсказуемых скачков не было и не будет. Второе - это девальвация, которая происходит с валютой. Третья причина - это спекулятивный элемент, над преодолением которого в министерстве уже работают", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале апреля Президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса заявил об отсутствии дефицита продуктов питания.

Ранее РБК-Украина писало, что по данным мониторинга НБУ, цены на продукты питания за последний месяц выросли 4,2%. Больше всего подорожали мука и крупы - на 12,1%, фрукты - на 12,0%, овощи - на 7,4%, мясо - на 4,4%.