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Мінекономіки виключає дефіцит хліба через карантин в Україні

Новини » Коронавірус     12.04.2020 - 11:57
Мінекономіки виключає дефіцит хліба через карантин в Україні
Фото: pixabay.com/FotoshopTofs

У міністерстві стверджують, що внутрішній продовольчий ринок наповнений усіма категоріями товарів

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства виключає дефіцит хліба через карантин в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

У Мінекономіки стверджують, що поки внутрішній продовольчий ринок наповнений усіма категоріями товарів, а цінова ситуація є стабільною і контрольованою.

"Два тижні тому Мінекономіки підписало Меморандум з основними учасниками зернового ринку щодо граничних обсягів експорту пшениці. Станом на найнижчу точку, тобто до того, як почне надходити хліб нового врожаю, у нас буде 3 млн тонн пшениці - у 2 рази більше ніж минулого року, що повністю забезпечить нам продовольчу безпеку. Тому ніякого дефіциту хліба не буде", - заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

За його словами, три тижні тому було зростання цін по певних товарних позиціях, який вдалося зупинити. Загалом, останні 10 днів ціни не зростали.

"Причини зростання цін носять, в першу чергу, сезонний характер. Адже традиційно перед Великоднем спостерігається подорожчання цін на окремі категорії продуктів. Але непередбачуваних стрибків не було і не буде. Друге - це девальвація, яка відбувається з валютою. Третя причина - це спекулятивний елемент, над подоланням якої в міністерстві вже працюють", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку квітня Президент України Володимир Зеленський на селекторній нараді по боротьбі з поширенням коронавірусу заявив про відсутність дефіциту продуктів харчування.

Раніше РБК-Україна писало, що за даними моніторингу НБУ, ціни на продукти харчування за останній місяць зросли 4,2%. Найбільше подорожчали борошно і крупи - на 12,1%, фрукти - на 12,0%, овочі - на 7,4%, м'ясо - на 4,4%.

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