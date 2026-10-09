Мінекономіки хоче зменшити квоту для бронювання в оборонній індустрії, - Рада зброярів

Головне:

Мінекономіки пропонує знизити квоту бронювання для критично важливих підприємств ОПК зі 100% до "не більше 85%". Про це заявив Ігор Федірко, за його словами, проєкт постанови надійшов до Міноборони на погодження.

для критично важливих підприємств ОПК зі 100% до "не більше 85%". Про це заявив Ігор Федірко, за його словами, проєкт постанови надійшов до Міноборони на погодження. Виробники дізнаються про норму з документів , а не від міністерства: за словами Федірка, підготовка таких змін "за спиною галузі" неприпустима.

, а не від міністерства: за словами Федірка, підготовка таких змін "за спиною галузі" неприпустима. Цехи можуть зупинитися через втрату 15% фахівців. Директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський наголосив, що виробництвам, де бракує працівників, пропонують самим обрати інженерів, технологів і складальників для звільнення від броні.

Директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський наголосив, що виробництвам, де бракує працівників, пропонують самим обрати інженерів, технологів і складальників для звільнення від броні. Працівники ОПК становлять не більше 10% усіх заброньованих, за оцінкою Ради зброярів. Федірко закликав Мінекономіки пояснити розрахунки, на яких ґрунтується ліміт у 85%, і заявив, що галузь не підтримає жодного зниження квоти.

Які плани Мінекономіки

Міністерство економіки та довкілля України запропонувало зменшити квоту для бронювання виробників озброєння з 100% до 85%, зазначив Ігор Федірко.

"За інформацією з моїх джерел, до Міністерства оборони на погодження надійшов відповідний проєкт постанови. У ньому пропонують встановити ліміт "не більше 85%" для підприємств ОПК, які Міноборони визначило критично важливими для функціонування економіки", - повідомив Федірко.

За його словами, норма вже пішла на погодження між міністерствами, а виробники мають дізнаватися про неї з отриманих документів. Федірко стверджує, що підготовка таких змін "за спиною галузі" - неприпустима.

"Держава вимагає від українського ОПК рекордного масштабування, але паралельно готує рішення, яке здатне зупинити цехи. Тобто виробництвам, де критично бракує робочих рук, пропонують власноруч обрати 15% фахівців - інженерів, технологів, складальників - і віддати їх з виробництва", - зазначив директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський.

За оцінкою Ради зброярів, працівники ОПК становлять не більше 10% усіх заброньованих у країні. Серед них інженери, технологи, оператори обладнання, фахівці зі складання, випробувань і ремонту.

Федірко закликав Мінекономіки пояснити, на яких розрахунках ґрунтується ліміт у 85%. За його словами, галузь не підтримає будь-яке зниження квоти.

Читайте також: Міноборони: 14% компаній ОПК втратили критичність, але ще можуть поновити