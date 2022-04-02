У Мінекономіки Німеччини виступили проти нарощування військової допомоги Україні

Віце-канцлер Німеччини, міністр у справах економіки та захисту клімату Роберт Хабек відкидає заклики України надавати більшу військову підтримку. Він заявив, що Німеччина побоюється зробити "необдуманий крок",

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю німецького міністра Rheinische Post .

"У всьому, що ми робимо, ми дуже обережні, щоб не робити необдуманих кроків, які можуть зробити Німеччину мішенню для Росії", - заявив Хабек.

За його словами, Україні складно зрозуміти, що "в політиці немає морально бездоганної позиції, але завжди є міркування про запобігання більшого зла".