У Мінекономіки Німеччини виступили проти нарощування військової допомоги Україні
Віце-канцлер Німеччини, міністр у справах економіки та захисту клімату Роберт Хабек відкидає заклики України надавати більшу військову підтримку. Він заявив, що Німеччина побоюється зробити "необдуманий крок",
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю німецького міністра Rheinische Post.
"У всьому, що ми робимо, ми дуже обережні, щоб не робити необдуманих кроків, які можуть зробити Німеччину мішенню для Росії", - заявив Хабек.
За його словами, Україні складно зрозуміти, що "в політиці немає морально бездоганної позиції, але завжди є міркування про запобігання більшого зла".
Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, що Роберт Хабек після вторгнення Росії заявив, що Україні залишилося кілька годин.
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