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У Мінекономіки Німеччини виступили проти нарощування військової допомоги Україні

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Берлін, Субота 02 квітня 2022 11:24
У Мінекономіки Німеччини виступили проти нарощування військової допомоги Україні Фото: міністр економіки Німеччини Роберт Хабек (wikimedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Віце-канцлер Німеччини, міністр у справах економіки та захисту клімату Роберт Хабек відкидає заклики України надавати більшу військову підтримку. Він заявив, що Німеччина побоюється зробити "необдуманий крок",

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю німецького міністра Rheinische Post.

"У всьому, що ми робимо, ми дуже обережні, щоб не робити необдуманих кроків, які можуть зробити Німеччину мішенню для Росії", - заявив Хабек.

За його словами, Україні складно зрозуміти, що "в політиці немає морально бездоганної позиції, але завжди є міркування про запобігання більшого зла".

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, що Роберт Хабек після вторгнення Росії заявив, що Україні залишилося кілька годин.

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