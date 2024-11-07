Мінекономіки фіксує дефіцит кадрів і мільйони економічно неактивних українців

За словами Бережної, Міністерство економіки проводило дослідження, і встановило, що Україні наразі потрібно 4,5 мільйона додаткових працівників на ринку праці.

Вона також додала, що "величезним полем" для співпраці та уряду, і бізнесу, і громадських організацій є створення більшої кількості програм, які допоможуть українцям бути більш конкурентоспроможними на ринку праці.

Заступниця міністра економіки зауважила, що в Україні вже є програми перенавчання та ваучерів, а також існує Coursera та її проєкт підвищення кваліфікації Reskill, у рамках якого надаються 30 тисяч стипендій.

"Але водночас це крапля в морі, тому що в Україні приблизно 8 млн всередині держави економічно неактивного населення. Чи це люди, які не шукають роботи з певних причин у зв'язку з інвалідністю, чи це ветерани, які не знайшли себе на ринку праці, чи то це жінки, які не можуть поєднувати сімейні обов'язки та робочі обов'язки", - наголосила Бережна.

Тому, як вважає заступниця міністра, величезна концентрація роботи має бути виконана, щоб активувати ці групи економічно неактивного населення.