Минэкономики фиксирует дефицит кадров и миллионы экономически неактивных украинцев

По словам Бережной, Министерство экономики проводило исследования, и установило, что Украине сейчас нужно 4,5 миллиона дополнительных работников на рынке труда.

Она также добавила, что "огромным полем" для сотрудничества и правительства, и бизнеса, и общественных организаций есть создание большего количества программ, которые помогут украинцам быть более конкурентоспособными на рынке труда.

Замминистра экономики отметила, что в Украине уже есть программы переобучения и ваучеров, а также существует Coursera и ее проект повышения квалификации Reskill, в рамках которого предоставляются 30 тысяч стипендий.

"Но одновременно это капля в море, потому что в Украине примерно 8 млн внутри государства экономически неактивного населения. Это люди, которые не ищут работы по определенным причинам в связи с инвалидностью, или это ветераны, которые не нашли себя на рынке труда, будь то женщины, которые не могут совмещать семейные обязанности и рабочие обязанности", - подчеркнула Бережная.

Поэтому, по мнению заместителя министра, огромная концентрация работы должна быть выполнена, чтобы активировать эти группы экономически неактивного населения.