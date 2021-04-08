В Минэкономики дали прогноз цен на топливо

"Мы добились того, что сейчас наполненность нефтебаз всеми видами топлива практически на максимуме. Аграрии спокойно проводят посевную кампанию. Минэкономики не ожидает никаких существенных колебаний, кроме сезонных", - сказал он.

По его словам, цена в крупном опте на дизель с начала и до конца марта не выросла, а иногда даже несколько снизилась. "По мелкому опту мы тоже видим стабильность в последний трехнедельный период", - добавил министр.

Петрашко сообщил, что за последние две недели провели много встреч с представителями разных АЗС.

"Мы пришли к формату меморандума и подписали его с Нефтегазовой ассоциацией Украины, которая представляет интересы крупнейших игроков рынка. Ключевая цель меморандума - это объединение усилий для ценовой стабильности на рынке нефтепродуктов", - заявил министр.