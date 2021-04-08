У Мінекономіки дали прогноз цін на паливо

"Ми домоглися того, що зараз наповненість нафтобаз всіма видами палива практично на максимумі. Аграрії спокійно проводять посівну кампанію. Мінекономіки не очікує ніяких істотних коливань, крім сезонних", - сказав він.

За його словами, ціна у великому опті на дизель з початку і до кінця березня не зросла, а іноді навіть дещо знизилася. "По дрібному опту ми теж бачимо стабільність в останній тритижневий період", - додав міністр.

Петрашко повідомив, що за останні два тижні провели багато зустрічей з представниками різних АЗС.

"Ми прийшли до формату меморандуму і підписали його з Нафтогазової асоціацією України, яка представляє інтереси найбільших гравців ринку. Ключова мета меморандуму - це об'єднання зусиль для цінової стабільності на ринку нафтопродуктів", - заявив міністр.