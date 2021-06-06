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У Мінекології пояснили, коли пластикові пакети приберуть з магазинів

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Україна, Неділя 06 червня 2021 18:17
У Мінекології пояснили, коли пластикові пакети приберуть з магазинів Фото: в Мінекології розповіли, коли пакети приберуть з українських магазинів (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

В Україні з 2022 року заборонять продаж пластикових пакетів в усіх точках торгівлі та сфери обслуговування, за винятком певних випадків. З березня 2022 року з магазинів зникнуть надтонкі й тонкі пакети.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив замміністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Руслан Стрілець.

"Згідно зі статистикою, кожен українець використовує 500 пластикових пакетів щорічно. При цьому в більшості випадків кожен пакет використовують тільки раз. Цей весь вплив призводить до того, що ми з вами, скажімо так, споживаємо з їжею п'ять мікрограмів пластику на тиждень", - зазначив замглави Мінекології.

Так, з березня 2022 року з магазинів зникнуть надтонкі й тонкі пакети. Як виняток їх будуть використовувати тільки для упаковки риби, м'яса, сипучих продуктів, льоду. Не заборонені й щільні пакети, які можна використовувати кілька разів.

У якості альтернативи експерти пропонують біорозкладні пакети, які, як правило, виготовляють з крохмалю або целюлози.

"На сьогодні їхня ціна вища, ніж класичного пакета, який ми з вами звикли використовувати. Але я впевнений у тому, що ті потужності з виробництва упаковки, які зараз є в Україні, вже почали перебудовуватися", - сказав урядовець.

За його словами, з кожним днем ​​собівартість таких біорозкладних пакетів знижуватиметься, тому що з'являтиметься певна конкуренція на ринку.

Коли заборона набуде чинності, українців не будуть штрафувати за використання пластикових пакетів - покарання торкнуться тільки бізнесу. Перший штраф - від 1700 до 3 400 грн, а за повторне порушення доведеться заплатити від 3400 до 8500 грн.

Нагадаємо, в Україні зменшать використання пластику. Верховна рада ухвалила у другому читанні законопроект № 2051-1, згідно з яким у магазинах та супермаркетах більше не будуть пропонувати найбільш шкідливі для довкілля і здоров'я людини пластикові пакети, як і при замовленні їжі на виніс або придбанні ліків в аптеці.

Як писало РБК-Україна, 3 листопада парламент відправив на повторне друге читання цей проект.

Так, за основу документ ухвалили восени минулого року.

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