Минэкологии должно взвешенно подходить к вопросам модернизации и искать компромиссные решения, - "Укркокс"

При разработке новых экологических норм Минэкологии следует искать приемлемые решения для промышленности, иначе это может привести к закрытию предприятий.

Об этом заявил генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт.

"Наши технологии довольно устаревшие в большинстве, особенно для коксохимиков. Мы все предлагали, чтобы при строительстве новых коксовых батарей, например, вводить новые решения - чтобы снизить всевозможные выбросы по углероду. А как можно предъявлять требования к батареям, построенным 20 лет тому назад, когда они были еще по тем проекта построены. И что - останавливать их? И остаться без кокса? А без кокса металлургия - не металлургия", - рассказал Старовойт.

По его мнению, Минэкологии следует при подготовке законопроекта о нормах выбросов провести консультации с профильными ассоциациями и экспертами, чтобы предложить приемлемый вариант для бизнеса. В противном случае этот законопроект остановит работу промышленности.

Он также подчеркнул, что предлагаемые министерством нормы усиливают влияние чиновников Минэкологии, что увеличит коррупционную составляющую в сфере.

"Надо собирать ассоциацию, обсуждать этот вопрос, вырабатывать какое-то решение, которое приемлемо и для промышленности, и для экологии, в том числе. Закон вышел - это как бревно, дубина, давайте будем бить. А может быть, давайте подумаем, как решить вопрос, чтобы и промышленность не остановить, ну и вместе с тем дать надежду на реконструкцию, на перевооружение, улучшение ситуации", - сказал Старовойт.

Напомним, ранее Федерация работодателей Украины заявила, что проект закона №4167 "О предотвращении, уменьшение и контроль промышленного загрязнения" содержит ряд негативных норм, которые будут иметь критические последствия для предприятий и экономики страны в целом, негативно повлияют на уровень занятости, объемы налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

В свою очередь народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды.

По его словам, у бизнес-сообщества есть много замечаний к законопроекту №4167, которые должны быть учтены при его доработке.