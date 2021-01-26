Мінекології має виважено підходити до питань модернізації і шукати компромісні рішення, - "Укркокс"

При розробці нових екологічних норм Мінекології слід шукати прийнятні рішення для промисловості, інакше це може призвести до закриття підприємств.

Про це заявив генеральний директор УНПА "Укркокс" Анатолій Старовойт.

"Наші досить застарілі технології у більшості, особливо для коксохіміків. Всі ми пропонували, щоб при будівництві нових коксових батарей, наприклад, вводити нові рішення - щоб знизити всілякі викиди вуглецю. А як можна пред'являти вимоги до батарей, побудованим 20 років тому, коли вони були ще за тим проекту побудовані. І що - зупиняти їх? І залишитися без коксу? А без коксу металургія - не металургія", - розповів Старовойт.

На його думку, Мінекології слід при підготовці законопроекту про норми викидів провести консультації з профільними асоціаціями та експертами, щоб запропонувати прийнятний варіант для бізнесу. В іншому випадку цей законопроект зупинить роботу промисловості.

Він також підкреслив, що запропоновані міністерством норми посилюють вплив чиновників Мінекології, що збільшить корупційну складову у сфері.

"Треба збирати асоціацію, обговорювати це питання, виробляти якесь рішення, яке прийнятне і для промисловості, і для екології, в тому числі. Закон вийшов - це як колода, дубина, давайте будемо бити. А може бути, подумаймо, як розв'язувати питання, щоб і промисловість не зупинити, ну і разом з тим дати надію на реконструкцію, на переозброєння, поліпшення ситуації", - сказав Старовойт.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців України заявила, що проект закону №4167 "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення" містить ряд негативних норм, які будуть мати критичні наслідки для підприємств та економіки країни в цілому, негативно вплинуть на рівень зайнятості, обсяги податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів

Своєю чергою народний депутат України Сергій Магера заявив, що запропоновані Мінекології екологічні нормативи не відповідають європейським і створюють можливості для зловживань з боку чиновників, а не для захисту навколишнього середовища.

За його словами, у бізнес-спільноти є багато зауважень до законопроекту №4167, які повинні бути враховані при його доопрацюванні.