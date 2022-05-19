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У Минэкологии нет доказательств попадания сероводорода в Азовское море, - министр

Фото: министр окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец (facebook.com/ruslan.strelets)
Автор: Иван Носальский

Сейчас Минэкологии не обладает доказательствами попадания концентрированного раствора сероводорода в Азовское море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца во время брифинга.

"Подтвержденных фактов попадания сероводорода в Азовское море в Минэкологии пока нет", - подчеркнул Стрелец.

При этом он отметил, что для того, чтобы оценить ущерб экологии, нанесенный Россией, необходимо обеспечить доступ к этим местам.

Напомним, ранее стало известно, что в результате регулярной бомбардировки "Азовстали", российские военные могли вызвать утечку десятков тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода. Есть угроза полного вымирания Азовского моря.

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МинэкологииАзовское мореВойна России против Украины