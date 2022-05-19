RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Мінекології немає доказів потрапляння сірководню в Азовське море, - міністр

Фото: міністр довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець (facebook.com/ruslan.strelets)
Автор: Іван Носальський

Зараз у Мінекології немає доказів потрапляння концентрованого розчину сірководню в Азовське море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця під час брифінгу.

"Підтверджених фактів потрапляння сірководню в Азовське море у Міндовкілля наразі не мають", - наголосив Стрілець.

При цьому він зазначив, що для того, щоб оцінити збитки екології, завдані Росією, необхідно забезпечити доступ до цих місць.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в результаті регулярного бомбардування "Азовсталі", російські військові могли спричинити витік десятків тисяч тонн концентрованого розчину сірководню. Є загроза повного вимирання Азовського моря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МинэкологииАзовское мореВійна Росії проти України