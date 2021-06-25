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Минэкологии: 2/3 украинцев проживают на территориях с загрязненным воздухом

Автор: Юлия Струк

Министерство экологии информирует, что 2/3 украинцев проживают на территориях с загрязненным воздухом. В промышленных регионах на 25-40% выше общий уровень заболеваемости населения, в том числе и среди детей.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Статистика говорит о том, что в Украине: лишь 1/3 промышленных гигантов провели модернизацию за последние 10 лет; 2/3 украинцев проживают на территориях с загрязненным атмосферным воздухом", - указано в сообщении.

Отмечается, что наиболее распространенными компонентами, которые загрязняют воздух, являются диоксид серы, мелкодисперсная пыль, оксиды азота в различных соединениях.

Соответствующие данные привел заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Руслан Стрелец.

"Продолжительность жизни украинцев, особенно в промышленных регионах, на 10 лет меньше, чем у европейцев. Мы понимаем, что на это влияют промышленные предприятия, которые нуждаются в модернизации", - заявил замминистра.

Напомним, несколько дней в Украине удерживалась пылевая буря, пришедшая из России.

Как писало РБК-Украина, экологии Украины нанесли ущерб на 2,2 миллиарда гривен в 2020 году.

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Минэкологиивоздух