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Мінекології: 2/3 українців проживають на територіях із забрудненим повітрям

Автор: Юлія Струк

Міністерство екології інформує, що 2/3 українців проживають на територіях із забрудненим повітрям. У промислових регіонах на 25-40% вищий загальний рівень захворюваності населення, в тому числі і серед дітей.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Статистика каже про те, що в Україні: лише 1/3 промислових гігантів провели модернізацію за останні 10 років; 2/3 українців проживають на територіях із забрудненим атмосферним повітрям", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що найбільш поширеними компонентами, які забруднюють повітря, є діоксид сірки, дрібнодисперсний пил, оксиди азоту у різних сполуках.

Відповідні дані навів заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Руслан Стрілець.

"Тривалість життя українців, особливо у промислових регіонах, на 10 років менше, ніж у європейців. Ми розуміємо, що на це впливають промислові підприємства, які потребують модернізації", - заявив замміністра.

Нагадаємо, кілька днів в Україні утримувалася пилова буря, яка прийшла з Росії.

Як писало РБК-Україна, екології України завдали збитків на 2,2 мільярда гривень у 2020 році.

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