Минэкоэнерго обещает решить проблему "зеленого" тарифа в ближайшее время

В ближайшее время будут проведены консультации с инвесторами в сектор возобновляемой энергетики для урегулирования проблемы "зеленого" тарифа. Об этом заявила в.и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець во время видео-конференции, передает РБК-Украина.

"В ближайшее время будет проведены, я считаю, какие-то финальные конструктивные дискуссии с выбором того сценария, который позволит получить прозрачные, понятные правила для инвесторов, и одновременно сбалансировать как технически, так и финансово энергетическую систему и рынок электроэнергии, решить вопросы, которые возникли", - сказала Буславець.

Напомним, ранее сообщалось, что Минэкоэнерго под руководством Алексея Оржеля отбросило медиации с представителями Секретариата Энергетического Сообщества по решению проблемы "зеленого" тарифа и предложило инвесторам, которые развивают возобновляемую энергетику в Украине, более жесткий вариант, который инвесторы назвали неприемлемым.

Ранее народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что энергетическая отрасль приблизилась к коллапсу.

В то же время председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец считает, что энергетический кризис и остановка угольной отрасли Украины была спровоцирована действиями председателя парламентского комитета Андрея Геруса.