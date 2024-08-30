Міндовкілля про забруднення Сейму та Десни: проблема є, але ситуація контрольована

"Ситуація на сьогоднішній день контрольована. Так, дійсно, проблема є, але ситуація контрольована", - зазначив Краснолуцький.

Він підкреслив, що забруднення йдуть по території Чернігівської області і не дійшли до Київської. Більше того, вони ще на великій відстані від Чернігова.

"Усі відбори показують однакові результати - є органічне забруднення, а хімічного чи токсичного забруднення зараз немає", - уточнив чиновник.