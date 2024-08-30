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Минокружение о загрязнении Сейма и Десны: проблема есть, но ситуация контролируемая

Иллюстративное фото: в Украине загрязнена река Десна (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Загрязнение рек Сейм и Десна создало проблему. Но по состоянию на сейчас ситуация находится под контролем.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий.

"Ситуация на сегодняшний день контролируемая. Да, действительно, проблема есть, но ситуация контролируемая", - отметил Краснолуцкий. 

Он подчеркнул, что загрязнения идут по территории Черниговской области и не дошли до Киевской. Более того, они все еще на большом расстоянии от Чернигова.

"Все отборы показывают одинаковые результаты - есть органическое загрязнение, а химического или токсического загрязнения сейчас нет", - уточнил чиновник. 

Что предшествовало

Напомним, мэр Вышгорода Алейсей Момот 28 августа предупредил, что в Десне зафиксировали ядовитое вещество. Оно двигалось по течению со стороны России.

В Киевской областной военной администрации после этого уточнили, что загрязнений Десны на территории Киевской области не зафиксировано.

При этом глава Госводагентства Михаил Янчук объяснил, что обнаружено загрязнение реки Сейм, которая является притоком Десны.

Ситуацию рассмотрела Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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