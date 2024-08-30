Минокружение о загрязнении Сейма и Десны: проблема есть, но ситуация контролируемая

"Ситуация на сегодняшний день контролируемая. Да, действительно, проблема есть, но ситуация контролируемая", - отметил Краснолуцкий.

Он подчеркнул, что загрязнения идут по территории Черниговской области и не дошли до Киевской. Более того, они все еще на большом расстоянии от Чернигова.

"Все отборы показывают одинаковые результаты - есть органическое загрязнение, а химического или токсического загрязнения сейчас нет", - уточнил чиновник.