ua en ru
Пт, 30 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Минокружение о загрязнении Сейма и Десны: проблема есть, но ситуация контролируемая

Киев, Пятница 30 августа 2024 20:48
UA EN RU
Минокружение о загрязнении Сейма и Десны: проблема есть, но ситуация контролируемая Иллюстративное фото: в Украине загрязнена река Десна (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Загрязнение рек Сейм и Десна создало проблему. Но по состоянию на сейчас ситуация находится под контролем.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий.

"Ситуация на сегодняшний день контролируемая. Да, действительно, проблема есть, но ситуация контролируемая", - отметил Краснолуцкий.

Он подчеркнул, что загрязнения идут по территории Черниговской области и не дошли до Киевской. Более того, они все еще на большом расстоянии от Чернигова.

"Все отборы показывают одинаковые результаты - есть органическое загрязнение, а химического или токсического загрязнения сейчас нет", - уточнил чиновник.

Что предшествовало

Напомним, мэр Вышгорода Алейсей Момот 28 августа предупредил, что в Десне зафиксировали ядовитое вещество. Оно двигалось по течению со стороны России.

В Киевской областной военной администрации после этого уточнили, что загрязнений Десны на территории Киевской области не зафиксировано.

При этом глава Госводагентства Михаил Янчук объяснил, что обнаружено загрязнение реки Сейм, которая является притоком Десны.

Ситуацию рассмотрела Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Черниговская область
NEWS
Зеленский уволил командующего Воздушными силами Николая Олещука
Зеленский уволил командующего Воздушными силами Николая Олещука
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России