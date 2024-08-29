Міндовкілля відібрало понад 50 проб для перевірки якості води в річках Сейм та Десна

"Попередня оцінка якості води встановила, що жодних перевищень хімічних та високотоксичних компонентів в річках Сейм та Десна не виявлено. Це забруднення органічними речовинами", зазначив він.

За його словами, з ініціативи Держекоінспекції у Київській, Сумській та Чернігівській областях вже проведено сім засідань комісій ТЕБ та НС на районному та обласному рівнях. Мешканцям заборонено використовувати воду з річок для технічних потреб, ловити рибу та купатися.

Краснолуцький додав, що для визначення подальших дій сьогодні відбудеться засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ньому будуть ухвалені рішення щодо дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

"Ми сподіваємось, що ситуація із якістю води у річках Сейм та Десна має покращитися за декілька днів", - підсумував Краснолуцький.