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Міндовкілля відібрало понад 50 проб для перевірки якості води в річках Сейм та Десна

Ілюстративне фото (buvr.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Міндовкілля України продовжує активно контролювати якість води в річках Сейм та Десна. Вже відібрано понад 50 проб, які направлено на аналіз до лабораторії.

Про це заявив перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу ТРК "Київ".

 

"Попередня оцінка якості води встановила, що жодних перевищень хімічних та високотоксичних компонентів в річках Сейм та Десна не виявлено. Це забруднення органічними речовинами",  зазначив він. 

За його словами, з ініціативи Держекоінспекції у Київській, Сумській та Чернігівській областях вже проведено сім засідань комісій ТЕБ та НС на районному та обласному рівнях. Мешканцям заборонено використовувати воду з річок для технічних потреб, ловити рибу та купатися.

Краснолуцький додав, що для визначення подальших дій сьогодні відбудеться засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ньому будуть ухвалені рішення щодо дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

"Ми сподіваємось, що ситуація із якістю води у річках Сейм та Десна має покращитися за декілька днів", - підсумував Краснолуцький.

Передісторія

Річка Сейм бере початок у Курській області РФ, де наразі тривають бойові дії, і впадає в Десну на території Чернігівської області. Далі Десна зливається з Дніпром поблизу Києва.

28 серпня мер Вишгорода Олексій Момот повідомив про виявлення отруйної речовини в річці Десна, яка, за його словами, рухається за течією з боку російського кордону.

Згодом Київська обласна військова адміністрація спростувала це твердження, заявивши, що жодних перевищень допустимих рівнів органічних та мінеральних речовин у річці Десна на території Київської області не зафіксовано.

Однак пізніше голова Держводагентства Михайло Янчук підтвердив, що сталося забруднення річки Сейм, яке досягло Десни.

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