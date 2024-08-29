Минприроды отобрало более 50 проб для проверки качества воды в реках Сейм и Десна

Минприроды Украины продолжает активно контролировать качество воды в реках Сейм и Десна. Уже отобрано более 50 проб, которые направлены на анализ в лабораторию.
Об этом заявил первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала ТРК "Киев".
"Предварительная оценка качества воды установила, что никаких превышений химических и высокотоксичных компонентов в реках Сейм и Десна не обнаружено. Это загрязнение органическими веществами", отметил он.
По его словам, по инициативе Госэкоинспекции в Киевской, Сумской и Черниговской областях уже проведено семь заседаний комиссий ТЭБ и ЧС на районном и областном уровнях. Жителям запрещено использовать воду из рек для технических нужд, ловить рыбу и купаться.
Краснолуцкий добавил, что для определения дальнейших действий сегодня состоится заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На нем будут приняты решения относительно действий органов исполнительной власти и местного самоуправления.
"Мы надеемся, что ситуация с качеством воды в реках Сейм и Десна должна улучшиться за несколько дней", - подытожил Краснолуцкий.
Река Сейм берет начало в Курской области РФ, где продолжаются боевые действия, и впадает в Десну на территории Черниговской области. Далее Десна сливается с Днепром вблизи Киева.
28 августа мэр Вышгорода Алексей Момот сообщил об обнаружении ядовитого вещества в реке Десна, которая, по его словам, двигается по течению со стороны российской границы.
Впоследствии Киевская областная военная администрация опровергла это утверждение, заявив, что никаких превышений допустимых уровней органических и минеральных веществ в реке Десна на территории Киевской области не зафиксировано.
Однако позже глава Госводагентства Михаил Янчук подтвердил, что произошло загрязнение реки Сейм, достигшее Десны.
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