Міндовкілля оцінило збитки природі України від війни

Сюди входять 1024 млрд гривень збитків від засмічення земель та забруднення ґрунтів, 1081 млрд гривень шкоди від забруднення повітря, зокрема горіння нафтопродуктів, лісових пожеж, загоряння інших об'єктів, а також 82,2 млрд гривень збитків від забруднення та засмічення водних ресурсів і морських вод, повідомив міністр під час міжнародного форуму United for Nature

За його словами, на даний момент зафіксовано 3600 злочинів проти довкілля України. "Першим викликом з відновлення довкілля є розмінування території. Ми маємо сьогодні понад 172 тисячі квадратних кілометрів потенційно замінованих територій. Відновлювати екосистему ми можемо тільки після розмінування", - сказав Стрілець.