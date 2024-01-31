Министерство окружающей среды оценило ущерб природе Украины от войны

Сюда входят 1024 млрд гривен убытков от засорения земель и загрязнения почв, 1081 млрд гривен ущерба от загрязнения воздуха, в частности горения нефтепродуктов, лесных пожаров, возгорания других объектов, а также 82,2 млрд гривен убытков от загрязнения и засорения водных ресурсов и морских вод, сообщил министр во время международного форума United for Nature

По его словам, в настоящее время зафиксировано 3600 преступлений против окружающей среды Украины. "Первым вызовом по восстановлению окружающей среды является разминирование территории. У нас сегодня более 172 тысяч квадратных километров потенциально заминированных территорий. Восстанавливать экосистему мы можем только после разминирования", - сказал Стрелец.