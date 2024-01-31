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Министерство окружающей среды оценило ущерб природе Украины от войны

Фото: Война нанесла ущерб природе Украины на 2,2 трлн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За время полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года окружающая среда Украины понесла убытки на 2,2 трлн гривен.

Об этом сказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Сюда входят 1024 млрд гривен убытков от засорения земель и загрязнения почв, 1081 млрд гривен ущерба от загрязнения воздуха, в частности горения нефтепродуктов, лесных пожаров, возгорания других объектов, а также 82,2 млрд гривен убытков от загрязнения и засорения водных ресурсов и морских вод, сообщил министр во время международного форума United for Nature

По его словам, в настоящее время зафиксировано 3600 преступлений против окружающей среды Украины. "Первым вызовом по восстановлению окружающей среды является разминирование территории. У нас сегодня более 172 тысяч квадратных километров потенциально заминированных территорий. Восстанавливать экосистему мы можем только после разминирования", - сказал Стрелец.

Напомним, на сегодняшний день Украина является самой заминированной страной мира. Потенциально опасной считается почти треть территории – около 174 тысячи квадратных километров. Правительство Украины ставит своей целью вернуть в хозяйственную эксплуатацию в течение 10 лет 80% этих территорий.

Ранее министр национальной обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас представил обновленную концепцию "Коалиции по разминированию". К противоминной коалиции, возглавляемой Литвой, намерены присоединиться 22 стран.

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