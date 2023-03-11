Минприроды: из-за войны экологии Украины нанесен ущерб более чем на 2 триллиона

Ущерб экологии Украины из-за полномасштабной военной агрессии РФ в министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов оценивают по меньшей мере на сумму в 2 триллиона гривен.

Об этом заявил первый заместитель главы Минприроды Руслан Гречаник, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной военной администрации.

Чиновник в ходе выездного заседания Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования отметил, что фиксация новых фактов ущерба и разрушений продолжается ежедневно.

"Мы считаем каждое уничтоженное дерево. И каждую гривну, которую нам заплатит РФ за содеянное", - сказал он.

По словам Гречаника, предварительные подсчеты показывают, что в общей сложности вред окружающей среде составляет уже более 2 триллионов гривен.

"Это и засорение земель, и загрязнение воздуха, сожженные леса, разрушенные объекты. Россия провоцирует климатический кризис, ядерный - из-за ситуации с ЗАЭС, гуманитарный", - подчеркивает замминистра.